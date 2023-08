Ausências fazem universidade suspender salários de Weintraub e esposa

Professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o ex-ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro (PL), Abraham Weintraub, e sua esposa, Daniela Baumohl Weintraub, tiveram suspensos seus salários por conta de ausência no trabalho.



Os dois moram nos Estados Unidos desde 2020, quando Abraham Weintraub deixou a gestão Bolsonaro. Ao assumir um cargo de direção no Banco Mundial, o ex-ministro da Educação garantiu afastamento da universidade até o final do ano passado.

No entanto, Abraham Weintraub recebeu salário nos meses de dezembro de 2022 e de janeiro, fevereiro e março deste ano. Sua esposa, por sua vez, deveria voltar ao trabalho no fim de novembro do ano passado, quando foi encerrado o prazo de sua licença para tratamento de saúde em família. No entanto, Daniela Baumohl Weintraub não compareceu à Unifesp desde então, mas recebeu salários nos meses de janeiro e fevereiro.

A defesa de Weintraub alegou que foi solicitada pelo ex-ministro a licença para tratamento de "assuntos particulares", mas que o pedido foi negado por “vingança”. A gestão de Weintraub foi marcada por ataques às universidades federais. A Unifesp, por sua vez, alega que o pedido foi indeferido porque esse tipo de licença está suspenso na universidade. Com informações da Folha de S. Paulo.