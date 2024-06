Banco pede que Justiça apreenda bens de Jair Renan para pagar dívida | A TARDE

Uma instituição financeira pediu, junto à 1ª Vara Cível de Brasília, o confisco de bens financeiros do filho do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan. O banco quer uma garantia para que seja pagada uma dívida de R$ 360 mil. As informações são do jornal O Globo.

A Justiça tentou intimar o filho 04 de Bolsonaro em um endereço no Lago Sul, em Brasília (DF), sem sucesso.

Jair Renan é réu por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, após pedido da Justiça do Distrito Federal. Ele foi alvo da Operação Nexum, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por participação em uma associação criminosa que tinha como objetivo obter vantagens econômicas de forma irregular.

Publicações relacionadas