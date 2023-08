Bolsonarista que atacou a PF é preso fugindo para a Argentina

O influenciador bolsonarista, Allan Frutuozo da Silva, um dos suspeitos de atacar a sede da Polícia Federal em Brasília, foi preso no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 26, tentando fugir do país rumo à Argentina.

Allan é investigado por participar, divulgar e incentivar o ataque ao principal prédio da PF no dia 12 de dezembro do ano passado, quando golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram libertar um indígena detido naquele dia.

O ataque antecedeu a tentativa de golpe e ataques extremistas aos Três Poderes, no 8 de janeiro em Brasília.

De acordo com o UOL, Allan tentava embarcar em um voo para a Argentina. Ao ser preso, ele foi isolado pelos policiais quando tentava passar pela fila de emigração.

A PF tinha um mandado de prisão preventiva expedido contra ele desde dezembro do ano passado, pela Justiça Federal do Distrito Federal.