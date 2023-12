Bolsonaristas organizam novo ato no dia 8 de janeiro | A TARDE

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão convocando, através das redes sociais, manifestações para o dia 8 de janeiro do próximo ano. No entanto, no mesmo dia, o governo Lula prepara evento em alusão aos ataques contra a Democracia ocorridos no mesmo dia neste ano.

De acordo com a Veja, a organização do ato tem se dado de maneira silenciosa, por grupos montados em aplicativos de mensagem como o WhatsApp. O disparo de mensagens tem sido feito a diversas pessoas, sobretudo a parentes de autoridades que vivem em Brasília.

O governo Lula prepara para a data, que marca um ano dos ataques à sede dos Três Poderes, uma reunião com governadores, parlamentares e empresários. A ideia é lembrar que a democracia impediu uma tentativa de golpe.

Desde os ataques, 30 manifestantes que destruíram tudo o que viram pela frente já foram julgados e condenados por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada, aborto a penas que chegam a 17 anos de cadeia.