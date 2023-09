Bolsonaro deve fazer ao menos duas cirurgias na próxima semana

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou duas cirurgias para a próxima segunda-feira, 11, em São Paulo. Ambos os procedimentos seriam decorrentes da facada que ele levou no início da campanha eleitoral de 2018, quando ele foi eleito.

De acordo com informações do portal Metrópoles, as cirurgias serão para a correção de uma hérnia de hiato e também para tratar das alças intestinais. Elas devem ocorrer no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob o comando do cirurgião Antonio Macedo.

Caso as duas cirurgias corram bem, Bolsonaro deve realizar ainda uma terceira operação, para corrigir um desvio de septo. A intenção é melhor a respiração do ex-presidente da República, especialmente durante o sono.

Bolsonaro chegou a ficar internado no Vila Nova Star nos dias 23 e 24 de agosto, quando realizou exames preparatórios para as cirurgias.