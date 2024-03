Bolsonaro ganha e Lula perde seguidores em redes sociais durante o ano | A TARDE

Do início do ano até 10 de março, Jair Bolsonaro (PL) teve um acréscimo de 245 mil novos perfis em suas contas no Facebook, Instagram e Youtube, enquanto Lula perdeu 38,8 mil no mesmo período, segundo pesquisa.

O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro para Regulamentação da Inteligência Artificial (IRIA), em parceria com a Zeeng, monitorou as redes sociais do atual e do ex-presidente da República para checar o comportamento dos seguidores e das próprias contas.

Bolsonaro também levou vantagem no engajamento. Foram alcançados picos de 372.136 interações em postagens no Instagram. Na mesma rede, o recorde de Lula foi de 55.996.