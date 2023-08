Bolsonaro mantém popularidade, mesmo sendo alvo de investigações

Apesar de ser alvo de investigações, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sendo uma força política alta no país. É o que mostrou a pesquisa AtlasIntel feita com exclusividade para a CNN, divulgada neste sábado, 26.

Segundo os dados, cerca de 40% dos entrevistados votaria em Bolsonaro, se a eleição presidencial fosse acontecer no próximo domingo. Lula lidera com 48,1%. Simone Tebet (MDB) teria 2,1% dos votos e Ciro Gomes (PDT), com 1,7%

Foram entrevistados 1.232 brasileiros, nos dias 23 e 24 de agosto. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores votariam num cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula ganharia com 51,2% e Bolsonaro teria 41,5%.