Bolsonaro passa feriado na casa de Wajngarten e é tietado em praia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa o feriadão de Corpus Christi na casa de Fabio Wajngarten, no litoral de São Paulo. Durante visita a praias da região, cumprimentou apoiadores e foi tietado.

Imagens divulgadas nas redes sociais por Wajngarten, assessor e advogado de Bolsonaro, mostram a movimentação em uma praia de Ilhabela, no litoral paulista, com a chegada do ex-presidente.

Ao Portal Metrópoles, o assessor afirmou que Bolsonaro está hospedado em sua casa. O ex-presidente chegou à praia de jet ski e atendeu banhistas para tirar fotos, aos gritos de “mito”. Bolsonaro está em São paulo desde a quinta-feira, 8.