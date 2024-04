Briga com funcionário de supermercado faz irmão de Bolsonaro virar réu | A TARDE

Um irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou réu após denúncias de homofobia e ameaça feitas pelo Ministério Público de São Paulo. Angelo Guido Bolsonaro tem 70 anos e discutiu com um funcionário de supermercado de 17, Alex de Oliveira, em agosto de 2023, na cidade paulista de Eldorado.



A acusação é que Angelo insinuou, de forma pejorativa, que o funcionário era gay por usar brinco. “Além de usar brinco, com certeza é viadinho e não dá para falar nada que qualquer coisa já é racismo”, teria dito o irmão do ex-presidente.

Uma funcionária do local confirmou à polícia que ouviu o comentário de Angelo. Alex de Oliveira disse ainda que, semanas depois do episódio, Angelo empurrou um carrinho contra ele, o chamou de “arrombado” e ameaçou agredi-lo.

O irmão de Bolsonaro confirmou o desentendimento com o funcionário, mas negou que houve falas preconceituosas. Com informações da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.