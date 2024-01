BRS deve começar a operar no segundo semestre deste ano | A TARDE

O BRS (serviço rápido de ônibus) vai começar a operar nas regiões da Orla Atlântica e da Avenida Dorival Caymmi no segundo semestre de 2024. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (5), pelo secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Müller, ao Portal A TARDE.

O líder da pasta adiantou ao A TARDE que os ônibus já foram encomendados e que a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) vai realizar intervenções na rota para preparar o início da operação.

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta, 5, o prefeito Bruno Reis (União) acrescentou que o corredor do BRS já foi concluído e a previsão para o início das obras é até o mês de fevereiro.

“Já temos recursos assegurados e agora mais tardar no mês de fevereiro começam as obras que vão levar até a Orlando Gomes, por toda orla Salvador”, disse o gestor durante evento de inauguração da nova Rua Valmir Huspel, em Salvador.

Müller, que também estava presente no encontro, detalhou que o BRS é um sistema de transporte de ônibus que utilizará vias já existentes, mas com faixas prioritárias. “Em alguns pontos específicos, com maior demanda, a gente vai repetir o modelo de algumas estações para facilitar o embarque e pré-embarque e tem tudo para ser um sistema que vai trazer muito conforto para as pessoas que vão pegar a orla desde a Lapa até o Aeroporto pela Dorival Caymmi.”

Fabrizzio continuou explicando que a ideia é que o BRS siga o trajeto com um ônibus do mesmo padrão do BRT “com conforto e ônibus modernos”, dando uma ideia de continuidade entre os sistemas.

Conforme adiantado pelo A TARDE, na quinta-feira, 4, a prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade (Semob), já iniciou os processos de desapropriação, notificando oficialmente todos os proprietários de imóveis que precisarão ceder algum espaço para a passagem das vias exclusivas para ônibus do BRS.

O secretário explicou que as desapropriações são poucas e servirão para ampliar as vias da orla, de duas faixas de pista para três.

“As poucas desapropriações que têm são exatamente naquele trecho do restaurante Ki-Mukeka, mas não tem impacto nenhum na operação deles. São pedaços pequenos de terrenos, em regra na frente das propriedades. A gente precisa de três faixas de pista e, nessa região da orla, na maior parte, temos apenas duas”, justificou o titular da Semob.

Ainda no evento, o prefeito falou sobre as alterações e ressaltou que as obras já estão encaminhadas. “Vamos iniciar as obras, em alguns pedaços de esquinas de ruas que nós vamos precisar desapropriar e essas negociações já estão em curso.”