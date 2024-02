Bruno ressalta ações realizadas ao protagonismo da população negra | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) ressaltou, durante abertura da dala de imprensa do Carnaval, no Campo Grande nesta quinta, 8, as ações realizadas que enfatizam o protagonismo da população negra em Salvador e detalhou os trabalhos.

“Primeiro, nós investimos mais de 80% dos nossos recursos para beneficiar o povo negro. Nós temos essa lógica na definição da aplicação dos recursos públicos. Depois, tivemos a oportunidade de regulamentar o estatuto da Igualdade Racial e da Intolerância Religiosa. Esse ano estamos prestando uma linda homenagem aos blocos afros, fortalecendo a nossa tese estratégica de Salvador ser conhecida no Brasil e no mundo como a capital afro nas américas inclusive já FOI reconhecido internacionalmente na última feira que ocorreu na Espanha”, declarou em pergunta ao Portal A TARDE.

O gestor da capital baiana também evidenciou os blocos afros, que fazem parte da cultura da cidade, principalmente durante o carnaval.

“Toda essa estratégia de posicionamento da cidade, como capital afro, esse ano coincide com diversos blocos que estão completando datas comemorativas, a exemplo do Ilê 50 anos do Malê, do Olodum, 45 anos, da banda Didá, 30 anos. De tantos blocos afros que fazem dessa festa o seu diferencial. A gente sabe que todos esses movimentos culturais começaram nos bairros, estão lá nos bairros da cidade, espalhados nos quatro cantos e que a gente consegue reunir e agregar todos aqui no circuito onde tem a forma de manifestação do carnaval tradicional”, disse.

“Esse ano, os blocos afros, o Carnaval Afro, nunca teve um protagonismo tão grande como que nós estamos dando nesse momento, com reconhecimento, valorização e principalmente, dentro da convicção que esse é um dos nossos principais ativos diferenciais que a cidade tem, que a cultura afro e que precisa ser explorado e propagado para todo mundo”, concluiu.