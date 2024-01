Câmara vai renovar móveis de apartamentos dos deputados | A TARDE

A Câmara dos Deputados abriu licitação para realizar mudanças na estética de apartamentos funcionais, ocupados por deputados.

Segundo a coluna Lauro Jardim, do O Globo, haverá uma renovação nas mobílias dos locais. Serão compradas 24 mesas de jantar, 24 bufês residenciais, 120 cadeiras de jantar sem braços, 12 mesas de centro e 24 mesas laterais, de madeira.

Os valores gastos nos móveis estão mantidos sob sigilo pela Câmara.

Na justificativa, a Casa diz que o “objetivo é manter os apartamentos em boas condições de habitação, incentivando as ocupações em detrimento do auxílio-moradia”. Isso porque deputados que não ocupam imóveis funcionais recebem R$ 8,4 mil do benefício por mês.