Cantor Ferrugem é condenado a pagar R$ 20 mil a ex-deputado federal | A TARDE

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o cantor Ferrugem a pagar R$ 20 mil ao ex-deputado federal Luiz Novaes (PSB) por fazer uma acusação contra o parlamentar em suas redes sociais, mas sem apresentar provas.



O artista disse que sua mãe não recebeu o pagamento por ter trabalhado em um showmício de Novaes. A declaração foi dada em um vídeo. Ferrugem tem nove milhões de seguidores no Instagram.

Para os desembargadores da 10ª Câmara de Direito Privado do TJ fluminense, os comentários não tiveram qualquer comprovação. Com informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.