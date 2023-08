Carla Zambelli é internada em hospital de Brasília

A deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP), foi internada em um hospital de Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar na noite desta quinta-feira,17.

Segundo a nota, Zambelli foi diagnosticada com diverticulite — inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo. A deputada está internada desde terça-feira,15, em um hospital particular da Asa Sul. "Seu quadro de saúde permanece estável, e Carla expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação", diz nota.

O nome de Zambelli foi citado durante o depoimento do hacker Walter Delgatti à Polícia Federal na quarta-feira,16. Delgatti disse que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para invadir "qualquer sistema do poder Judiciário". O hacker também prestou depoimento, nesta quinta-feira,17, na CPMI dos atos CPI dos Atos Golpistas.

Delgatti foi preso no dia 2 de agosto, em operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de invasão nos sistemas do Judiciário. No dia da operação, houve buscas e apreensões da polícia em endereços de Zambelli.

Por meio de nota, a defesa de Zambelli disse que ela "rechaça qualquer acusação de prática de conduta ilícita e imoral pela parlamentar, inclusive, negando qualquer tipo de pagamento ao mencionado hacker".