Carlos Bolsonaro se vacinou contra Covid-19 antes de viajar à Itália

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos defensores do movimento antivacina, tomou as duas doses do imunizante contra a doença, sendo a segunda aplicação em 2021. De acordo com o jornal O Globo, a informação foi revelada em um certificado de vacinação enviado por e-mail emitido pelo Ministério da Saúde da Itália a um ex-ajudante de ordens da Presidência.

No mesmo mês em que foi aplicado a segunda dose, o filho '02' do ex-presidente embarcou com o pai para uma viagem oficial em Roma.

O vereador chegou a apresentar um projeto de lei para acabar com o chamado "passaporte da vacina" na capital fluminense, durante o período da pandemia. O PL acabou sendo derrubado.

A informação da vacinação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, segundo o jornal O Globo. Conforme o certificado, a vacina aplicada no vereador foi a da Pfizer Biontech pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os demais filho de Jair Bolsonaro, por sua vez, os irmãos Eduardo e Flávio foram vacinados e anunciaram nas redes sociais a imunização. Já Carlos nunca falou abertamente sobre o tema.