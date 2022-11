Carlos Fávaro pode ser cotado para Ministro da Agricultura

Mesmo sem a saída definitiva de Bolsonaro da Presidente da República, a transição do governo federal já aponta para cargos de ministros. O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) é um dos favoritos do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo informações do Metrópoles, interlocutores do parlamentar confirmaram que o congressista já está em "conversas avançadas" para assumir o comando da pasta no próximo governo. Atualmente, ele integra o gabinete de transição.

Fávaro, no entanto, disputa o controle do ministério com o deputado federal Neri Geller (PP-MT), que também faz parte da equipe de transição do governo. Geller é ex-ministro da Agricultura, empresário, integrante da bancada ruralista na Câmara dos Deputados, e um dos principais interlocutores de Lula na área de agronegócio durante a campanha eleitoral.

Um ponto crítico é a filiação ao PSD, de Gilberto Kassab, que, recentemente, reivindicou o controle de dois ministérios, conforme noticiado pela coluna de Igor Gadelha. O PSD já esteve com Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha pela reeleição do presidente.

Fávaro já atuou como agropecuarista e chegou a presidir a Associação dos Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja Brasil) e a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Lucas do Rio Verde (Cooperbio Verde). Também foi delegado da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e vice-governador de Mato Grosso.