Casa de Governo articula ações para assistência aos indígenas | A TARDE

Uma missão de servidores dos ministérios da Casa Civil, Gestão e Inovação, Povos Indígenas, Defesa e Justiça visitou o Polo Base de Saúde em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami, e o Pelotão Especial de Fronteira (PEF). Com isso, o trabalho de assistência aos povos originários na região de Roraima, realizado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganha uma nova dinâmica, com a centralização de esforços, 10 dias após a implantação da Casa de Governo em Boa Vista-RR.

Coordenados pelo diretor geral da Casa de Governo, Nilton Tubino, o grupo acompanhou a entrega de 428 cestas básicas, que aconteceu no último dia 1º e, também, os atendimentos em saúde de centenas de indígenas.

“A partir da Casa de Governo, temos um monitoramento mais detalhado e percepção mais apurada do que precisa ser feito. Antes, a Casa Civil reunia as informações obtidas de diferentes equipes, agora, já podemos perceber a unidade e a centralidade de informações, tão necessárias para o compromisso de mudanças que o governo federal tem”, afirmou a secretária adjunta de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Júlia Rodrigues.

A Casa Civil coordenou, nesta sexta-feira, 8, em Brasília, uma agenda transversal, reunindo mais de 30 servidores de diferentes pastas da administração federal, compondo uma nova rodada de gestão, monitoramento e tomada de decisões. O trabalho deve ser integrado com a Casa de Governo em Boa Vista.

“Estabelecemos o cronograma de ações conjuntas numa linha direta entre todas as equipes do governo federal, em Brasília e no local, a partir da coordenação da Casa de Governo. As iniciativas traçadas devem ocorrer em simultâneo”, adiantou a secretária adjunta de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Débora Beserra.

Casa de Governo foi instalada em Boa Vista-RR | Foto: Divulgação | Casa Civil

Essa reunião na capital federal organizou a execução de medidas até o fechamento do mês de março. Três frentes de atuação vão ser fortalecidas a partir do avanço das ações de segurança e combate aos ilícitos ambientais: Eixo Saúde; Eixo Segurança Alimentar e Eixo Étnico Ambiental.



De acordo com Débora Beserra, uma das decisões tomadas nesta sexta foi que este trabalho será formalizado com a integração entre a Casa de Governo e todos os órgãos federais que já atuam no TIY e no estado de Roraima. “Uma portaria trará a identificação de dos principais atores envolvidos”, explicou a secretária adjunta.

A agenda de trabalho no mês de março inaugura um novo momento de ações federais pelo fim do drama que a população yanomami tem enfrentado. A presença massiva do Estado, determinada pelo presidente Lula, dará espaço, conforme a avaliação das equipes envolvidas, para a segurança, proteção e retomada da vida destes mais de 27 mil indígenas. Ainda neste mês, deve ser liberado crédito extraordinário, de mais de R$ 1 bilhão, destinado a atender despesas deste trabalho urgente e estruturante.