Chefe da Receita pressionou servidores por Whatsapp para liberar joias

Para conseguir liberar ilegalmente as joias, estimadas em até R$ 16,5 milhões, e enviá-las ao então presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama, Michelle, o ex-chefe da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, teria pressionado servidores de diversos departamentos e até subsecretários do órgão.

A pressão se deu por diversos meios extra oficiais. De acordo com informações do Estadão, Gomes enviou mensagens de texto por aplicativos como Whatsapp, gravou áudios, fez telefonemas e encaminhou e-mails sobre o assunto. Tudo isso para retirar os diamantes detidos na alfândega de Guarulhos pela Receita.

Conforme o Estadão, em um dos áudios obtidos pela reportagem, Gomes pede que um servidor acesse a Coordenação-Geral de Programação e Logística (Copol), um dos departamentos do órgão federal e passe seu contato para o responsável da área. Na gravação, ele diz que o grupo de joias detido seria um item que “faz parte do gabinete pessoal” da Presidência da República e que este seria “um órgão que ele criou.”

“É um outro órgão chamado acervo histórico e pessoal. Faz parte do gabinete pessoal da Presidência da República e do presidente da República. Existe um gabinete pessoal. É um órgão lá dentro que ele criou. Tem um decreto, que ele criou”, afirma Gomes no áudio, de acordo com a publicação.

Na mensagem, Gomes se baseava em um decreto editado há 21 anos, que estabelecia regras sobre “preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República”. Mas os servidores da Receita pontuaram que seria uma interpretação equivocada das regras para tentar convencê-los a liberarem as joias.

A Copol respondeu às pressões de Gomes por meio de um ofício formal, negando a entrega. Conforme o Estadão, além das mensagens e áudios enviados para a chefia de seu gabinete, ele também disparou diversas mensagens a diferentes servidores nos meses que antecederam o fim do mandato de Bolsonaro, na tentativa de retirar os diamantes.

A manobra final ocorreu no dia 29 de dezembro do ano passado, quando o ex-comandante da Receita ligou para o primeiro-sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, na tentativa de intervir para que o auditor-fiscal que estava no aeroporto de Guarulhos liberasse o estojo com as joias de diamantes, mas sem sucesso.