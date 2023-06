Com alerta de Lira, Lula manda liberar cargos e cogita mudar ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preocupado com as sucessivas derrotas na Câmara dos Deputados e a articulação da sua gestão com os parlamentares, ordenou à sua equipe ministerial que se ocupassem em distribuir cargos de segundo e terceiro escalões como forma de garantir apoio nas pautas do governo na Casa, além disso, o petista já cogita a fazer uma reforma ministerial para abrigar indicações do PP e do Republicanos e redistribuir os ministérios ocupados pelo União Brasil.

A informação é do colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles.

Segundo a coluna, após ordens de Lula ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), equipes das duas pastas estão, desde a manhã desta quarta-feira, 31, atuando em uma força-tarefa para distribuir os cargos. A diretriz é exonerar e nomear indicados que contemplem os deputados que se comprometerem a votar favoravelmente às pautas do governo.

De acordo com o mesmo site, uma das exigências do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para acalmar a Casa seria que ele pudesse ser o fiador de indicações dos partidos a serem contemplados em uma reforma ministerial em pelo menos quatro ministérios.