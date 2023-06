Com aval de Lira, Rui Costa deve ser convocado pela Câmara

Com aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), deve ser convocado pelo plenário da Casa. O braço direito do presidente Lula no governo entrou na mira dos deputados desde a última semana, após falas polêmicas sobre Brasília. Alguns parlamentares, inclusive, chegaram a pedir a demissão imediata do ex-governador da Bahia.

Rui Costa fez críticas feitas a Brasília em fala recente na Bahia, alegando que a capital federal não passava de "uma ilha da fantasia".

De acordo com o colunista do Metrópoles, Igor Gadelha, a convocação do ministro foi discutida por líderes em reunião na residência de Arthur Lira, na segunda-feira, 5. A reunião contou com lideranças de partidos do centrão e até de legendas de esquerda.