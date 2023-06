Com medo de ser envenenado, Bolsonaro levava água para o exterior

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levava malas com garrafas de água para viagens no exterior, por medo de sofrer envenenamento. O fato foi revelado em mensagens de WhatsApp do ex-ajudante de ordens Mauro Cid interceptadas pela Polícia Federal (PF), conforme informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Em um dos grupos com funcionários do ex-presidente, o integrante identificado como Tenente Alencar informou a Mauro Cid, preso pela PF no início de meio, que uma das malas com garrafas de água e de água de coco não pôde embarcar no avião, devido ao excesso de peso.

“Temos uma caixa que não foi embarcada no EscAV [Escalão Avançado] de Nova York por excesso de peso. Trata-se de água natural e água de coco para o consumo do PR [presidente]. Precisamos embarcar no avião da comitiva, posso fazer contato com o coronel Bacellar para ver se conseguimos o embarque?”, perguntou o tenente Alencar a Mauro Cid, que autorizou.

Ainda de acordo com Amado, o medo de que Bolsonaro fosse envenenado fazia até com que assessores do ex-presidente provassem comidas antes dele. Em 2022, no debate eleitoral da TV Globo, Bolsonaro chegou a levar suas garrafas de água com medo de um atentado.