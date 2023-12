Comando da CPI da Braskem deve ser definido ainda em 2023 | A TARDE

O comando da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem deve ser definido na próxima terça-feira, 12, com a eleição do presidente, vice e relator, além da definição do plano que será seguido.A proposta foi enviada pelo senador Renan Calheiros (MDB) e já atingiu o número mínimo de membros indicados pelos partidos para ser iniciada no Senado Federal.



A comissão é composta por 11 membros titulares e sete suplentes. Ao todo, 9 das vagas titulares já foram preenchidas.

O bloco composto por União Brasil, MDB, Podemos, PDT e PSDB têm quatro vagas titulares e três suplentes. Já o grupo Rede, PT, PSB e PSD tem quatro vagas titulares, mas duas suplentes. Enquanto isso, o PL e Novo tem direito a duas vagas titulares e um suplente, e o grupo formado pelo PP e Republicanos pode indicar um titular e um suplente.

A CPI investigará se as atividades da Braskem nas minas de sal-gema estão causando o afundamento de bairros em Maceió. Desde 2019, quase 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa dos riscos dos tremores de terra, que criaram rachaduras nos imóveis da região. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a exploração de 35 minas de sal-gema pela Braskem foi a responsável por deixar milhares de pessoas desabrigadas e transformar bairros antes movimentados e populosos em lugares praticamente desertos.