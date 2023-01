Confira vídeos da invasão de vândalos bolsonaristas em Brasília

Bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8, em Brasília. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que alguns dos manifestantes estão, inclusive, protegidos com máscaras de gás e carregam pedaços de pau.

Os vândalos enfrentaram a polícia, subiram na rampa e danificaram várias estruturas dos prédios da Esplanada dos Ministérios. No STF, a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada.

Em meio à invasão bolsonarista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto de intervenção federal. A medida está prevista para durar até o dia 31 de janeiro. O interventor será o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia.

Ao longo da última semana, eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro convocaram um ato na capital sem o aval da Segurança Pública do DF. Veja os vídeos:

null Reprodução | Redes Sociais

