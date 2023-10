Congresso Nacional do PSOL tem agressão entre militantes; veja vídeo | A TARDE

Uma grande confusão marcou o Congresso Nacional do PSOL, que elegeu neste domingo, 1º, a nova presidente do partido. Após um desentendimento entre alas da legenda, um militante subiu no palco e agrediu com um soco um correligionário.

De acordo com informações do portal Poder360, o autor do soco faz parte da Comissão Executiva do partido no Rio de Janeiro e está lotado no gabinete do deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

A historiadora Paula Coradi, da corrente Revolução Solidária, ligada ao deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL-SP), foi eleita para a presidência da legenda, no lugar de Juliano Medeiros.

A Revolução Solidária estava sendo acusada pela tendência MES (Movimento Esquerda Socialista), das deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), de tentar mudar o regimento para controlar os cargos mais importantes e diminuir a influência de grupos menores no partido.

O desentendimento acerca dos cargos mais importantes da Executiva teria gerado a confusão que, segundo nota divulgada pelo PSOL, chegou a interromper o Congresso Nacional da legenda.

“Durante o 8º Congresso Nacional do PSOL houve um desentendimento entre dois militantes que terminou por acirrar o ânimos e interromper o andamento do Congresso por alguns instantes. A direção do PSOL lamenta o ocorrido. O caso está sob apuração das instâncias responsáveis. O incidente não alterou o curso do encontro que se encerrou elegendo a nova direção e aprovando todas as resoluções previstas”, diz a nota.

🔴 AGORA



Confusão e pancadaria na Convenção do PSOL: pic.twitter.com/mWvrx3QMsM — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) October 1, 2023