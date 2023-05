Conselho de Ética abre processo contra Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que já tem 13 processos em andamento no Conselho de Ética, terá mais uma denúncia analisada pelo colegiado após determinação desta terça-feira, 30.

O filho do ex-presidente é acusado pelo PT de "intimidar, xingar e ameaçar" o deputado Dionilso Marcon (PT-RS) durante sessão da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados.

Na ocasião, Marcon havia questionado sobre a facada sofrida por Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, durante a campanha presidencial de 2018, o que fez com que Eduardo tentasse agredi-lo durante a sessão.

Além de Eduardo, Carla Zambelli (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) também responderão à denúncias no Parlamento.

Zambelli é acusada de ter xingado o deputado Duarte (PSB) durante uma audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, enquanto Nikolas Ferreira é acusado de proferir discurso transfóbico no plenário da Câmara ao utilizar uma peruca no dia 8 de março, Dia das Mulheres, para se referir à ocupação de espaços femininos por mulheres transgênero.

O Conselho de Ética também instaurou processos contra José Medeiros (PL-MT), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Juliana Cardoso (PT-SP) e Márcio Jerry (PCdoB-MA), acusado de importunação sexual contra a deputada Julia Zanata (PL-SC).