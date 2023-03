Deputado bolsonarista exalta Hitler durante pronunciamento

Durante Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, 7, o deputado estadual bolsonarista João Henrique Catan (PL), exibiu o livro "Mein Kampf", escrito pelo líder nazista, Adolf Hitler, que expressa seus ideais de extrema-direita, antissemitismo, racismo, anticomunismo, anticomunismo e nacionalismo.

“É com a apresentação do Mein Kampf, de Hitler, que peço para que este Parlamento se fortaleça, se reconstrua e se reorganize nos rumos do que foi o Parlamento Europeu da Alemanha”, disse o parlamentar.

No Brasil, a apologia ao nazismo — como o uso dos símbolos nazistas ou a propaganda desse regime — é crime previsto em lei com pena de reclusão.

Logo após a fala de Catan, seu colega de Casa, Pedro Kemp (PT), foi à tribuna e considerou que o deputado "pegou pesado" ao comparar a votação de um requerimento que estava sendo apreciado no momento no plenário com o nazismo, e afirmou que ser contra o pedido do bolsonarista não o "tornava" nazista.

“Eu penso que o deputado pegou pesado aqui quando trouxe o exemplar do Mein Kampf (...), jogou pesado, e eu vim aqui porque eu vou votar contra esse requerimento e não quero ser taxado de nazista”, afirmou.