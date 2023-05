Deputado petista pede que Bolsonaro seja convocado para CPMI

O deputado Rogério Corrêa (PT-MG) apresentou nesta sexta-feira, 26, um requerimento para a CPI do 8 de janeiro ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PT). O plenário da comissão ainda precisa analisar o pedido do parlamentar.

As reuniões para votar os requerimentos dos parlamentares começarão na próxima semana. Caso os deputados e senadores concordem com a convocação, Bolsonaro terá que depor na CPMI do 8 de janeiro.

“A depredação dos prédios dos Três Poderes da República surge da reiterada ação de vários atores políticos inconformados com a derrota eleitoral, uma avalanche de publicações mentirosas nas redes sociais questionando o pleito eleitoral e a ação e omissão do então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que ao fim e ao cabo, pretendia a ruptura das bases da democracia representativa e do estado democrático de direito”, diz trecho do pedido.

Além do requerimento do deputado mineiro, outras solicitações foram feitas à comissão. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) entrou com um pedido para convocar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Até esta sexta, um dia após a instalação da comissão, a CPMI do 8 de janeiro já recebeu 417 requerimentos, dentre os quais, além de convocações, quebras de sigilos de mensagens dos investigados na operação que prendeu Mauro Cid.