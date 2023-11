Deputados da base de Lula assinam apoio a candidato de extrema-direita | A TARDE

Um grupos de 69 deputados brasileiros assinou uma carta pública de apoio ao candidato de extrema-direita Javier Milei. Entre eles, 15 parlamentares filiados a partidos da base do governo Lula (PT): União Brasil (8), PSD (2), Republicanos (2), PP (2) e MDB (1) que, juntos, lideram dez ministérios. As eleições na Argentina ocorrem no próximo domingo, 22, e Milei lidera as pesquisas.

Em manifestação emitida nesta quinta-feira, 19, os congressistas afirmam que o país vizinho atravessa, atualmente, a sua maior crise "econômica, política e moral", que teria sido causada por "políticas públicas assistencialistas empregadas há anos". O documento faz ainda críticas ao governo Lula por supostas interferências no pleito da Argentina.

"Javier Gerardo Milei tem representado para os argentinos e para o mundo, especialmente para o Brasil neste momento, o enfrentamento às ameaças e ataques dos seus adversários políticos, sem se omitir diante da casta política argentina que há anos emprega políticas assistencialistas, paternalistas e contrárias ao livre mercado no país", diz trecho da carta.

Veja lista de assinantes:

Deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE)

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ)

Deputado Abílio Brunini (PL-MT)

Deputado Adílson Barroso (PL-SP)

Deputado Alberto Fraga (PL-DF)

Deputado André Fernandes (PL-CE)

Deputada Amália Barros (PL-MT)

Deputada Bia Kicis (PL-DF)

Deputado Bibo Nunes (PL-RS)

Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Deputado Capitão Alden (PL-BA)

Deputada Carla Zambelli (PL-SP)

Deputada Caroline de Toni (PL-SC)

Deputado Coronel Assis (UNIÃO-MT)

Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Deputada Coronel Fernanda (PL-MT)

Deputado Coronel Meira (PL-PE)

Deputada Cristiane Lopes (UNIÃO-RO)

Deputado Daniel Freitas (PL-SC)

Deputada Daniela Reinehr (PL-SC)

Deputado Delegado Caveira (PL-PA)

Deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Deputado Delegado Ramagem (PL-RJ)

Deputado Domingos Sávio (PL-MG)

Deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Deputado Eros Biondini (PL-MG)

Deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Deputado Felipe Francischini (UNIÃO-PR)

Deputado Filipe Barros (PL-PR)

Deputado General Girão (PL-RN)

Deputada Geovânia de Sá (PSDB-SC)

Deputado Gilson Marques (NOVO-SC)

Deputado Gilvan da Federal (PL-ES)

Deputado Giovani Cherini (PL-RS)

Deputado Gustavo Gayer (PL-GO)

Deputado Hélio Lopes (PL-RJ)

Deputado José Medeiros (PL-MT)

Deputada Júlia Zanatta (PL-SC)

Deputado Junio Amaral (PL-MG)

Deputado Leur Lomanto Júnior (UNIÃO-BA)

Deputado Luiz Carlos Busato (UNIÃO-RS)

Deputado Luiz Lima (PL-RJ)

Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

Deputado Marcel van Hattem (NOVO-RS)

Deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Deputado Marcelo Moraes (PL-RS)

Deputado Marcos Pollon (PL-MS)

Deputado Mário Frias (PL-SP)

Deputado Mauricio Marcon (PODEMOS-RS)

Deputado Messias Donato (REPUBLICANOS-ES)

Deputado Nicoletti (UNIÃO-RR)

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)

Deputado Padovani (UNIÃO-PR)

Deputado Pastor Eurico (PL-PE)

Deputado Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

Deputada Priscila Costa (PL-CE)

Deputado Reinhold Stephanes Júnior (PSD-PR)

Deputada Roberta Roma (PL-BA)

Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Deputado Sanderson (PL-RS)

Deputado Sargento Fahur (PSD-PR)

Deputado Sargento Gonçalves (PL-RN)

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Deputado Thiago Flores (MDB-RO)

Deputado Vermelho (PL-PR)

Deputado Zé Trovão (PL-SC)

Deputado Zucco (REPUBLICANOS-RS)