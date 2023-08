Deputados federais gastaram R$ 916 mil em viagens de jatinho

Foram gastos de cota parlamentar, entre fevereiro e julho desse ano, ao menos R$ 916 mil em locação e fretamento de jatinhos para viagens particulares de deputados federais.



As informações constam em levantamento do portal Metrópoles, com base em notas fiscais entregues à Câmara. Dois parlamentares da Bahia estão entre os quinze primeiros colocados: Adolfo Viana (PSDB-BA), na sétima colocação, com gastos de R$ 44.512,80, e Paulo Azi (União Brasil-BA), na 13ª posição, com gastos de R$ 26.890,00.

Segundo a Câmara dos Deputados, parlamentares têm até 90 dias para apresentar documentação que comprove seus gastos. Dessa forma, eles têm até outubro para indicar os valores que são referentes ao mês de julho.