Dias Toffoli tem a imagem mais negativa entre os ministros do STF | A TARDE

O ministro Dias Toffoli é o pior avaliado entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo pesquisa Atlasintel, parceira de A TARDE. O ministro, que esteve no centro de polêmicas recentes, como a suspensão de multas e anulação de provas da lava jato, lidera a rejeição com 60% de imagem negativa

Na sequência aparecem Gilmar Mendes (57%) e Alexandre de Moraes (56%). Curiosamente, a menor rejeição É de Cristiano Zanin (37%), indicado pelo presidente Lula. Flávio Dino, também indicado pelo atual presidente, tem 53% de imagem negativa, mesmo antes de ser empossado, o que está previsto para o próximo dia 22.

Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, empatam com 46% de imagem negativa. Entre as avaliações positivas, a ministra Carmen Lúcia (48%) é quem tem a melhor imagem entre os entrevistados.

Não por acaso, a rejeição que se mantém em torno dos 50% é maior entre os eleitores de Bolsonaro, superando os 90%, com destaque para Gilmar Menes (98,4%), Alexandre de Moraes (97,9%) e Dias Toffoli (97,2%).

Decisões questionadas

O instituto Atlasintel também consultou os pesquisados sobre as decisões recentes do ministro Dias Toffoli e sobre o combate à corrupção no Brasil. O levantamento mostra que 50% dos que responderam ao questionário apoiam a investigação da ONG Transparência Internacional por suposto conluio com procuradores do Ministério Público durante a Operação Lava Jato.

Por outro lado, 65% discordam da anulação das provas colhidas durante a mesma operação e 80% reprovam a suspensão das multas impostas à JBS/J&F e Odebrecht/Novonor em acordos de leniência firmados para ressarcir valores desviados.

Quanto à percepção e combate à corrupção, 60,9% acreditam que ela está aumentando no Brasil, 44,9% não confiam no combate à corrupção e 66% acreditam que há muita corrupção no Brasil.

A Atlasintel aplicou os questionários online entre os dias 6 e 9 de fevereiro e colheu as opiniões de 1.509 pessoas. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

AtlasIntel

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.