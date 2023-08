Dino estuda criar secretaria para tratar de Inteligência Artificial

O governo do presidente Lula estuda transformar a área de Direitos Digitais em uma secretaria no Ministério da Justiça. Os estudos sobre o assunto são conduzidos pelo Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Flávio Dino, mas não há previsão para a ideia sair do papel.

A advogada Estela Aranha trabalha atualmente como assessora especial de Direitos Digitais no Ministério da Justiça. Ela será mantida como secretária se o plano for concretizado. Entre outras tarefas, a secretaria seria responsável por coordenar questões ligadas à Inteligência Artificial (IA).

Segundo o governo, a avaliação é que será preciso fazer um arranjo interministerial para tratar do assunto. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação criou a Estratégia Brasileira de IA, em julho de 2021, e cuida do desenvolvimento de ações relacionadas à tecnologia.