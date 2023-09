Dino promove união entre governo e militares neste 7 de Setembro

Oito meses após os atos golpistas que culminaram na invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou uma mensagem nas redes sociais buscando a unificação entre o governo e militares e também entre brasileiros com diferentes correntes políticas.

"Na avenida da democracia, as pessoas podem trafegar pela faixa da esquerda ou da direita. Só não podem fechar a avenida ou descumprir as leis do trânsito de ideias e projetos. Estamos sob a mesma bandeira e celebramos o mesmo hino. Viva o Brasil", escreveu o ministro

A mensagem de Dino amplifica o tom do pronunciamento dado pelo presidente Lula (PT) em rede nacional na noite da última quinta, 6. Na ocasião, o petista afirmou que o 7 de setembro não será um dia "nem de ódio, nem de medo, e sim de união". Lula defendeu, ainda, que a celebração da Independência do Brasil deverá lembrar que o Brasil é "um só".

O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal para o desfile de hoje é o maior já mobilizado desde a posse do presidente de forma a garantir a ordem no entorno de Brasília.

O desfile de 7 de setembro na capital federal deve começar por volta das 9 horas, e se encerrar às 11 horas. O tema será “Democracia, Soberania e União”.