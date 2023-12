Durante bate-boca, vereador confessa ser agressor de mulheres | A TARDE

O vereador Pedro Aureliano da Silva, conhecido como Pedro de Zé Luzia (Cidadania) admitiu que é um agressor de mulheres. A revelação foi feita durante discussão na Câmara de Vereadores de Piancó (PB), quando o parlamentar ameaçou a agredir o colega Wallace Militão (PP).

Na ocasião, o parlamentar disse: "eu bato [em mulher] e bato em você também. Então, venha para cá”. Em resposta à afronta do colega, o progressista respondeu que “tem caráter”.

“Tem muito caráter. Todo mundo conhece qual é o seu caráter. Bateu numa mulher”, disse. Por conta da confusão, a sessão da última quinta-feira, 7, chegou a ser suspensa e retomada minutos após os ânimos acalmarem.

Segundo o vereador do Cidadania, a discussão foi motivada depois que o progressista entrou em sua vida pessoal e de sua irmã.

“Sou oposição. Ele entrou na minha vida pessoal e da minha irmã. O que eu quis dizer foi ‘eu não bato [em mulher], mas bato em você’. Errei. A palavra saiu errado”, explicou o vereador ao G1.

A Câmara de Vereadores de Piancó emitiu um comunicado sobre o assunto e pontuou que o caso será tratado no Conselho de Ética da Casa.

“Esses episódios ensejaram em desdobramentos graves, onde já determinei ao Conselho de Ética a apuração das ocorrências contra as mulheres, bem como, em face de ameaça a outro colega dentro desta casa, em total desacordo com as regras de boa convivência e decoro parlamentar”.