Eduardo Bolsonaro critica gasolina usando matéria da época do seu pai

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou suas redes sociais para criticar o preço dos combustíveis utilizando uma foto de uma matéria de março de 2022, publicada pelo Correio Braziliense, época que seu pai era o presidente do Brasil.

Na legenda da sua postagem, Eduardo criticou o atual governo pelo preço da gasolina: "R$ 11,56 o litro de muito amor, democracia, diálogo, harmonia e instituições". Só que a foto que ilustrava a divulgação se referia ao preço dos combustíveis no interior do Estado do Acre, no ano em que o presidente do Brasil era Bolsonaro. O parlamentar deletou a publicação logo em seguida.

O filho 03 do ex-presidente já cometeu o mesmo erro em outras publicações em suas redes sociais, não percebendo que a situação acontecia no governo do seu pai.

De acordo com o UOL, em fevereiro deste ano, Carlos Bolsonaro também fez comentários negativos em suas redes sociais, tendo como fonte uma notícia que afirmava que o preço do litro da gasolina passou dos 10 reais em dois Estados. A notícia também estava se referindo ao ano 2022.