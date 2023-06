Em conversa com Lira, Lula admite mudança em dois ministérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já admite fazer alterações na Esplanada dos Ministérios. Neste momento, estão na mira dois ministros indicados pelo União Brasil: Daniela Carneiro, do Turismo; e Juscelino Filho, das Comunicações.

A possibilidade foi revelada nesta segunda-feira, 5, durante uma reunião do petista com o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), de acordo com informações da Folha de S. Paulo.

Daniela Carneiro pediu desfiliação do União Brasil e encaminha um acordo para se juntar ao Republicanos, partido que não pretende apadrinhá-la no governo Lula. É considerado provável que a atual ministra deixe a gestão federal e retorne para a Câmara dos Deputados.

No caso de Juscelino Filho, a situação é considerada “delicada”. Ele acumula suspeitas de irregularidades no uso de verbas públicas e sua escolha para o Ministério das Comunicações foi criticada desde o início pelos partidos de esquerda da base lulista.

Um dos substitutos para os dois deve ser o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), que conta com o apoio de outros parlamentares e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), para assumir um dos ministérios de Lula.

Os conselheiros mais próximos do presidente Lula têm dito a ele para não descartar mudanças em nenhum ministério que não seja da chamada “cozinha palaciana”, que contempla a Casa Civil, as Relações Institucionais e a Fazenda, as três lideradas por petistas: Rui Costa, Alexandre Padilha e Fernando Haddad, respectivamente.

Um dos ministérios que podem entrar nas negociações é o da Saúde, que tem sido cobiçado pelo Progressistas. Visando outros espaços, o Republicanos também mantém conversas para conquistar seu lugar no governo Lula.

Depois da reunião com Lula, Lira deu entrevista à CNN Brasil e afirmou que a Câmara dos Deputados ficou "sub-representada" na montagem da Esplanada dos Ministérios e que as dificuldades enfrentadas pelo governo na Casa foram "um bom recado".