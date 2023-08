Em marcha pra Jesus, Malafaia ataca o ministro Alexandre de Moraes

Durante participação no evento Marcha para Jesus, neste sábado, 18, realizada no Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia atacou o ministro Alexandre de Moraes. Neste ano, o tema da Marcha é a liberdade de expressão, assunto que foi explorado no discurso de Malafaia por meio de um ataque ao ministro do STF.

“Esta nação pertence a Jesus, não pertence a Alexandre de Moraes, não pertence a governante nenhum”, disse nesta tarde. Segundo Malafaia, para a edição do Rio de Janeiro, sua Igreja teria levado mais de 250 ônibus de fiéis.



O pastor Cláudio Duarte, segundo pesquisa do Datafolha, é um dos líderes evangélicos mais influentes do país junto com Malafaia, ele também esteve presente neste sábado. Em seu discurso, Duarte afirmou que era preciso “mostrar a força de um país” e convocou os presentes a repetir a frase “a nação pertence ao Senhor”.