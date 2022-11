Equipe de transição solicita dados anuais de desmatamento no Brasil

A equipe de transição do governo Lula (PT), comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), irá solicitar ao governo federal os relatórios anuais sobre o desmatamento no Brasil. A equipe irá pedir dados no período de agosto de 2021 a julho de 2022.

As informações estão prontas, mas, no atual governo federal, há previsão de divulgá-las apenas após a COP27, a conferência do clima da ONU, que vai até o dia 18, no Egito, de acordo com informações da Folha de S. Paulo.

Segundo Alckmin, os relatórios serão necessários para que a equipe possa tomar as "medidas necessárias" em seus "planos imediatos".

O pedido será encaminhado ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), órgão responsável por compilar as informações sobre o desmatamento.