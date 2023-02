“Esdrúxulo”, diz Zambelli sobre assinatura de site pornô

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se manifestou a respeito de uma imagem que circula nas redes sociais com uma relação de compras realizadas pela parlamentar. Dentre os registros, aparece a assinatura do site de conteúdo pornográfico “Brasileirinhas”. Segundo Zambelli, o conteúdo que viralizou a partir da divulgação de um grupo denominado “EterSec” no Twitter.

Segundo o grupo, a congressista paga R$ 29,90 ao mês pelo plano básico de acesso aos conteúdos da página. Outros gastos incluem um livro de Charles Darwin, desodorantes, utensílios domésticos e roupas.

“Embora sequer houvesse necessidade de comentar sobre supostos gastos pessoais, chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir fatos tão absurdos”, afirmou a parlamentar, apontando ainda que denunciou a conta responsável pela informação falsa.

Um dos indicativos que mostram a falsidade do documento é o local de nascimento da deputada, que aparece errado no conteúdo divulgado.

“Todavia, para que não fique nenhuma dúvida: os gastos apontados não são reais, inclusive a suposta assinatura de conteúdo adulto. Um dos exemplos é que a deputada não nasceu em Birigui”, diz a assessoria da deputada em comunicado. Zambelli é natural é Ribeirão Preto, outro município do interior de São Paulo.

A assessoria da deputada diz ainda que ela pretende acionar judicialmente os autores do material que viralizou nas redes sociais.