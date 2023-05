Filho de Bruno e Bisneto de Mário Covas deve disputar eleição em 2026

Filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que faleceu de câncer no sistema digestivo em maio de 2021, e bisneto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas (PSDB), o estudante Tomás Covas, de 18 anos, tem sido preparado pelo PSDB para concorrer ao cargo de deputado federal em 2026, segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.



O jovem acabou de voltar de um período de estudos nos Estados Unidos e deve começar sua vida partidária no segundo semestre desse ano, quando as instâncias do PSDB deverão se renovar.

Tomás terá 21 anos de idade em 2026, idade mínima para poder concorrer ao cargo de deputado federal.