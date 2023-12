Futuro do Brasil é comprometido por polarização política, diz livro | A TARDE

O cientista político Felipe Nunes e o jornalista Thomas Traumann estão lançando, neste mês de dezembro, o livro “Biografia do Abismo – como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil”, em parceria com a Editora HarperCollins. A publicação é baseada na análise de mais de 99 mil entrevistas domiciliares realizadas entre 2021 e 2023.

De acordo com o levantamento realizado pela Quaest Pesquisa e Consultoria, instituto dirigido por Felipe Nunes, um de cada sete brasileiros rompeu uma amizade durante a campanha e, entre estes, a grande maioria afirma que não se arrepende do rompimento da relação.

Além disso, quase um terço dos entrevistados conta que ficaria infeliz se um genro ou uma nora votassem em um candidato diferente do seu, a mesma proporção dos que, ao escolher um canal de televisão para assistir a um noticiário, preferem aquela emissora politicamente mais próxima de seu pensamento.

O livro aponta que esse cenário prejudica diversos setores da sociedade brasileira, gerando impactos negativos nas empresas, nas religiões e nos esportes. Esses efeitos, conforme análise de Nunes e Traumann, são nocivos ao desenvolvimento do Brasil.

“Quando vozes moderadas são ignoradas ou desrespeitadas, as pessoas podem se voltar para movimentos radicais que prometem soluções simplistas para problemas complexos. Em uma sociedade sem diálogos construtivos, a governança se torna mais difícil e os impasses políticos, mais frequentes”, diz o livro.

Na avaliação dos pesquisadores, o Brasil da polarização extrema se aproximou do abismo de um conflito sem volta nos atos antidemocráticos de janeiro de 2023 e isso pode levar à conclusão de que uma reconciliação nacional é impossível. Porém a questão pode ser enfrentada como um grande desafio a ser superado.

Segundo Felipe Nunes e Thomas Traumann, não há soluções simples para o problema da polarização política e acreditar que a questão será resolvida com um mero pacote de reformas legais não passa de ilusão.

“É saudável debater a implantação do voto distrital misto ou a revisão do número de deputados pelo tamanho real do eleitorado dos Estados, mas é enganoso achar que a solução do impasse político esteja apenas na letra da lei. As instituições importam. Importam porque geram incentivos para o comportamento dos cidadãos. Mas não são capazes de mudar sozinhas o cenário político que se consolida. Precisaremos de instituições fortes sim, mas de homens e mulheres virtuosos também”, analisam os autores no livro.

Como solução, Nunes e Traumann defendem mais democracia para o Brasil, com instituições mais transparentes e com agentes públicos sendo responsabilizados por seus atos. O aprofundamento do sistema democrático, na avaliação deles, é o único caminho para que o país supere suas divisões e retome um caminho firme de desenvolvimento.

Para além disso, segundo o livro, cada brasileiro, individualmente, precisa fazer um esforço para entender os caminhos que levaram às divergências. Só assim, o Brasil poderá ser pacificado e reencontrar o percurso de país do futuro.

“O nosso inferno é compreender o outro”, finalizam os autores, em referência à histórica frase do escritor francês Jean-Paul Sartre.