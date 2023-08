Globo supera Record e volta a liderar verbas de publicidade do governo

Depois de quatro anos recebendo menos do que a Record durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a Globo voltou a liderar o ranking de verbas publicitárias da administração federal. Líder em audiência, a emissora carioca recebeu ao menos R$ 54,4 milhões em propagandas nos primeiros seis meses e meio da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes líder, a Record ficou bem atrás, com R$ 13 milhões em verbas de publicidade, seguida pelo SBT, com R$ 12 milhões, de acordo com um levantamento realizado pelo jornal Folha de S. Paulo.

Durante o governo Bolsonaro, a Record liderou o ranking, com cerca de R$ 200 milhões em verbas publicitárias. A Globo ficou em segundo lugar, com R$ 189 milhões, seguida pelo SBT, com R$ 169,35 milhões.

Excluídos dos planos de mídia federal entre 2020 e 2022, os jornais Folha de S. Paulo, O Globo e o Estado de S. Paulo — considerados os três mais importantes do país — voltaram a receber verbas de publicidade em 2023, chegando a R$ 352,9 mil, R$ 398,9 mil e R$ 206,8 mil, respectivamente.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula, a distribuição das verbas de propaganda atende a critérios técnicos, como audiência, segmento e cobertura.