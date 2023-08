Governo conclui compra de 36 metralhadoras importadas por R$ 4 milhões

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) finalizou a aquisição de 36 metralhadoras automáticas equipadas com mira optrônica, que serão destinadas à proteção das penitenciárias federais. O contrato foi oficializado no dia 10 de julho com a empresa Israel Weapon Industries, implicando um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões.

Sobre os detalhes da distribuição das armas, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), órgão subordinado ao Ministério da Justiça, respondeu ao colunista Lauro Jardim, de O Globo, que por razões de segurança, não fornecerá tais informações.