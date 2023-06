Governo de SP multa Bolsonaro em R$ 376 mil por não usar máscara

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi multado pelo governo de São Paulo em R$ 376.860,00 por não ter usado máscara de proteção facial durante um ato político na Avenida Paulista no dia 7 de setembro de 2021, de acordo com informações da CNN Brasil.

O uso de máscaras era obrigatório no estado de São Paulo naquele período, como medida de combate à proliferação da Covid-19. A obrigação se iniciou em maio de 2020 e só foi encerrada em março de 2022, com a melhora do quadro da pandemia.

Segundo informações do governo de São Paulo, os valores de multa indicados na legislação à época foram embasados no Código Sanitário.