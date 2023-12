Governo Lula deve doar seis tanques blindados para o Paraguai | A TARDE

O governo federal pretende doar seis tanques blindados do Comando do Exército Brasileiro ao governo do Paraguai. Os modelos que serão doados são Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado M108, em uso no Brasil até 2017. A medida ainda deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, antes de ser aprovada.

O documento para autorizar a doação dos veículos foi encaminhado aos parlamentares pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB).

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), houve o mesmo movimento, mas os veículos foram doados ao Uruguai. À época, o Ministério da Defesa afirmou que os blindados não apresentavam mais utilidade operacional ao Exército e que a doação não traria prejuízos às missões brasileiras.