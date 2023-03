Governo Lula registra devolução de 1,6 mil armas

Mais de 1,6 mil armas de fogo já foram entregues de forma voluntária desde o início do governo Lula (PT). Os dados são do Sistema Desarma do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram obtidos pelo site Metrópoles via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Apesar do discurso desarmamentista adotado pelo presidente em campanha, as entregas ainda seguem o ritmo da gestão anterior. São, em média, 37 armas de fogo entregues por dia, número inferior ao registrado em toda a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, por exemplo, o Sistema Desarma contabilizou 15,7 mil devoluções, o que dá uma média de 43 armas entregues diariamente.

O processo de entrega de armas de fogo pode ser realizado por qualquer pessoa acima de 18 anos que queira se desfazer de armas que tenham ou não registro, sem que haja responsabilização criminal. O trâmite é formalizado pelo Sistema Desarma.

É necessário emitir uma guia de trânsito, por meio da internet, que permite o deslocamento até a unidade que receberá o objeto. Estão autorizados a receber as armas de fogo as polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros Militar e da Guarda Municipal.