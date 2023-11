Governo recupera alianças e ganha maioria na Câmara em 24 estados | A TARDE

O governo Lula (PT) recuperou da maioria das bancadas de 24 Estados na Câmara dos Deputados. Em uma análise de votações pró e contra o governo, somente três estados votam mais com a oposição.

Atualmente, Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia seguem alinhados com a oposição ao governo. Já o Nordeste segue sendo o reduto de maior apoio do governo Lula. Os dados foram tirados de uma plataforma de Power BI montada pela bancada da oposição. Foram compilados os resultados de votações desde o início do ano até o dia 10 de outubro.

Se comparado os dados com o período eleitoral, percebe-se que o governo Lula conquistou espaços em que Bolsonaro foi apoiado. Em Roraima, o ex-presidente conquistou 76,86% dos eleitores, seu melhor resultado em uma unidade da federação. Desde janeiro, 66,6% dos parlamentares de Roraima votaram com o Planalto. A bancada tem oito cadeiras na Câmara, sem nenhum deputado de partido de esquerda.

Os Estados que mais votam alinhados com o governo são Maranhão, Bahia e Piauí.