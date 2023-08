"Há fortes condições de indiciar Bolsonaro", diz relatora da CPMI

A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), disse nesta quinta-feira,17, que já há “fortes condições” para pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao fim do colegiado.

A declaração foi dada após a primeira etapa da oitiva de Walter Delgatti Neto, hacker da “Vaza Jato”. Em seu depoimento, Delgatti fez uma série de acusações contra Bolsonaro e imputou ao ex-presidente o cometimento de diversos atos ilícitos.

De acordo com Eliziane, a comissão deve pedir quebras de sigilo e documentos a órgãos de fiscalização, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com o intuito de buscar possíveis elementos que provem a suposta participação de Bolsonaro no planejamento dos atos golpistas.

“Hoje, os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, teremos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorram. Dentre elas, a quebra de sigilo de relatórios do Coaf e também as quebras telemáticas”, salientou Eliziane.

A expectativa, segundo Eliziane, é que a CPMI agende uma sessão deliberativa na próxima semana para votar os requerimentos de quebra de sigilo. A data deve ser acordada com o presidente do colegiado, Arthur Maia (União-BA).