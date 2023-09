Haddad diz que concursos públicos devem ser revistos: "são mal feitos"

Durante entrevista na Band, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), criticou a forma como os concursos públicos são realizados. "Os concursos ainda são muito mal feitos, eles ainda selecionam de forma enviesada e não são os mais adequados", afirmou.



Haddad afirmou que o tema precisa ser debatido com a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck. "Penso que ela vai falar cada vez mais do assunto, até porque é um assunto que está na ordem do dia", disse Haddad, que sugere revisão na maneira como os concursos são feitos.

O ministro da Fazenda disse ainda que está aberto a encarar uma reforma administrativa e desconversou sobre a perda de estabilidade. "Se a gente selecionar bem, se a gente fizer um bom estágio probatório e se a gente fizer uma boa progressão de carreira, que efetivamente leve em conta o desempenho, você tem os ingredientes necessários para um bom serviço público", alegou.