Haddad: "Reoneração da gasolina é de R$ 0,47 e do etanol de R$ 0,02"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, confirmou o fim da desoneração dos combustíveis no país. Com isso, a partir desta quarta-feira, 1º, já será retomada a cobrança de impostos sobre os combustíveis.

Haddad apontou que a reoneração da gasolina será de R$ 0,47 e, com o desconto da Petrobras, dá R$ 0,34 de saldo líquido. Já o etanol, será de R$ 0,02 e manterá a diferença de R$ 0,45. Por sua vez, o diesel e o gás de cozinha estão livres de impostos até o fim deste ano.

“Estamos com compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, por razões demagógicas, única e exclusivamente. Esperou-se até a décima hora, às vésperas da eleição, para tomar medida para reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo”, justificou o titular da Fazenda.

O ministro disse que a decisão sobre o assunto foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que o chefe do Executivo aguardava uma definição da política de preço da Petrobras para março.

Mais cedo, nesta terça, a estatal anunciou redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e de 1,95% no preço do diesel.