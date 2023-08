Investimentos do Governo Federal na BA superam R$123 bilhões em 2023

Os investimentos e projeções de aportes na Bahia já definidos pelo Governo Federal superam os R$ 123 bilhões. Recursos estão conectados ao Novo PAC, Bolsa Família, Mais Médicos, Brasil Sorridente, merenda escolar, Bolsa Atleta e Lei Paulo Gustavo.

INFRAESTRUTURA

Novo PAC: serão investidos R$ 119,4 bilhões em obras e serviços no estado, com destaque para:



» Duplicações da BR-101 (divisa Sergipe a Feira de Santana), da BR-116 (Serrinha a Feira de Santana) e da BR-242 (Barreiras a Luís Eduardo Magalhães)

» Contorno Norte de Feira de Santana

» Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL),

» Duplicação da Estrada do Derba - BRT Águas Claras até o Subúrbio

» Barragens Catolé, Morrinhos, Baraúnas e Rio da Caixa

» Adutora da Fé

» Moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida

Obras retomadas ou entregues em 2023:

» Recuperação de 31 km da BR-430/BA entre Riacho de Santana e Igaporã.

» Entrega de 22,5 km de construção da BR-235 entre a Divisa SE-BA e a Divisa BA-PI.

» Entrega de 2 viadutos na BR-116 (km 418) e duplicação do Anel Oeste de Feira de Santana.

» Implantação e modernização de infraestrutura esportiva no município de Santa Rita de Cássia.

Minha Casa, Minha Vida: até junho, foram entregues 1,3 mil unidades do MCMV - Faixa 1, nos municípios de Santo Amaro, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Salvador.

SAÚDE

Mais Médicos: Entre janeiro e julho de 2023, foram alocados mais 111 médicos no estado, chegando a 1.689 na Bahia. Até o fim de 2023, haverá um adicional de 783, chegando a 2.472 profissionais que podem atender até 8,5 milhões de pessoas.

Unidades Básicas de Saúde: no primeiro semestre, 59 unidades entraram em funcionamento no estado, chegando ao total de 4.263.

Atenção Primária à Saúde: no primeiro semestre, 139 novas equipes começaram a atuar, chegando a 4,2 mil equipes de saúde da família e 230 de atenção básica no estado.

Brasil Sorridente: no primeiro semestre, 158 novas equipes começaram a atuar, chegando a 2,9 mil equipes na Bahia.

Hospitais Filantrópicos: no primeiro semestre, R$ 56,4 milhões foram liberados para o estado, em apoio a 114 entidades filantrópicas de saúde, inclusive Santas Casas, em 51 municípios.

CULTURA

Até julho, foram repassados R$ 272,2 milhões para apoio a projetos culturais no estado, em 353 dos 417 municípios baianos.

MERENDA ESCOLAR

Um repasse de R$ 223 milhões até o fim de julho ajudou a melhorar a qualidade da merenda escolar para 3 milhões de alunos em 13,6 mil escolas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

ESPORTES

O programa de patrocínio direto a esportistas chega a 246 atletas nascidos no estado, com apoio de R$ 4,8 milhões. São 184 atletas em modalidades olímpicas e 62 em paralímpicas. Dezessete deles são integrantes da categoria Pódio, a principal do programa, com repasses mensais que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

BOLSA FAMÍLIA

Atrás apenas de São Paulo, a Bahia tem o segundo maior número de famílias atendidas pelo Bolsa Família em agosto: 2,54 milhões. Estas famílias, que estão presentes em todos os 417 municípios baianos, recebem o valor médio de R$ 672,80. O investimento feito pelo Governo Federal é de R$ 1.681.457.507.

A capital Salvador é a cidade com o maior valor de repasse total do programa no estado. São R$ 198,5 milhões para 304.414 famílias. Outros quatro municípios da Bahia somam, no total, mais de 208 mil beneficiários: Feira de Santana (76.022), Vitória da Conquista (50.030), Camaçari (44.108) e Juazeiro (38.097).

AUXÍLIO GÁS

Ainda na Bahia, são 685,7 mil famílias contempladas a partir de um investimento de R$ 74 milhões.

PLANO SAFRA

Desde janeiro de 2023, 92,6 mil operações de crédito foram realizadas, num valor total de R$ 1 bilhão.

EMPREGO

No primeiro semestre, havia 1,9 milhão de empregos formais registrados no estado, um acréscimo de 51 mil postos de trabalho em relação ao mesmo período de 2022.

Fonte: Secretaria de Comunicação da Presidência da República.